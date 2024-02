Booba fait le taf dans "6G"

Avec le Stade de France de Ninho, la grande actualité du rap français, c'est la sortie du single "6G" de Booba. Alors que les théories les plus folles circulent sur les réseaux sociaux, le Duc n'a pas sorti réellement ce que l'on peut appeler un diss track. Plutôt une démonstration de force qui montre que 1, il n'a rien perdu ni de son talent, ni de sa technique, ni de sa verve et que 2, il ne faut pas trop le chercher quand même, il a encore sous le pied. Est-ce annonciateur d'un album lui qui se prétend à la retraite ? Il est encore beaucoup trop tôt pour le dire surtout avec un artiste aussi imprévisible mais beaucoup de twittos ont remarqué que les premiers morceaux de ce type de B2O ont tous précédé des longs formats. Affaire à suivre donc à ce niveau-là.

J'veux pas crever sans m'battre, me plier en quatre

Appelle-moi sur l'appli, on va parler en Jap'

Regarde-moi tous ces zouaves, ils vont finir en G.A.V (Finir en G.A.V)

On va creuser des trous pour boucher le gap (Pour boucher le gap)

C'est pas toi qui décide

Les vents s'lèvent, te feront changer de cap (Changer de cap)