Booba annonce la sortie de "6G"

C'était attendu !

On l'espérait, on l'attendait sans trop y croire et puis finalement, Booba, qui a retrouvé l'usage de son compte X (anciennement Twitter), a annoncé une grande nouvelle, la sortie du morceau "6G" dans la nuit de jeudi à vendredi. Il n'en fallait pas plus pour que la machine à rumeur des réseaux sociaux se mettent en branle et que les théories les plus folles voient le jour, comme celle d'un nouvel album à suivre ou encore celle qui voudrait que "6G" soit un diss track. Toujours est-il qu'entre ses clashs divers et variés, son avis sur les journalistes et les médecins et les influvoleurs, le Duc a certainement des choses à dire. Est-ce que cela sera suivi d'effet ? Est-ce la suite logique des affiches vus dans le métro parisien ? C'est déjà une autre histoire...