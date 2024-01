Des affiches dans le métro avec le logo Tallac Records

C'est déjà l'heure d'un retour de Booba en musique ?

Booba a un peu ternis sa réputation et son image de boss du rap français ces dernières années, en se lançant dans des clashs avec des artistes qui ont parfois la moitié de son âge. Mais il reste un patron du rap français, avec une discographie longue comme le bras, remplie de classiques, et toutes ses entreprises dans la musique ont été couronnées de succès. Avec Tallac Records, mais aussi avec le 92i, ou encore plus récemment La Piraterie Music. Des noms qui raisonnent un peu avec l'actualité.

Car en effet, une grande opération marketing vient d'être lancée dans tout Paname, en particulier dans certaines stations de métro. Des stations dans lesquelles les espaces publicitaires ont été achetés, et recouverts d'affiches avec des punchlines écrites sur fond noir, avec le logo de Tallac Records en bas à droite des affiches, sur lesquelles ont peut lire : "les cerveaux sont pris d'assaut", ou encore "c'est pas toi qui décides", ou "qui va m'arrêter ?".

@booba semble préparer quelque chose de très sombre … Restes branché ça va tomber dans pas très longtemps 🥶🏴‍☠️ #booba pic.twitter.com/FaeoTKcd5R — 92imzlz (@92imzlz) January 23, 2024

On ne connait pas le sens ni l'origine de ces phrases un peu mystérieuses. Mais la présence du logo de Tallac Records en bas des affiches, un logo qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, nous donne peut-être un indice. En effet, le premier album de Booba a être sorti sur Tallac Records était "Panthéon", qui fêtera justement ses 20 ans cette année. Peut-être que B2O nous prépare quelque chose autour des 20 ans de son album ? On vous tient au courant dès qu'on en sait plus !