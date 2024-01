Booba clashe sévèrement Dinos : "ça pète les plombs"

Il critique son choix pour sa dernière tournée.

Evidemment, ce n'est pas la première fois que Booba s'en prend à Dinos. On ne découvre pas le contentieux entre les deux rappeurs alors même que l'interprète de "Du mal à te dire" avant encensé le Duc il y a quelques années. Mais depuis, leurs rapports ont pris un tour beaucoup plus houleux. Et B2O n'a pas manqué de commenter à sa manière la décision de Dinos d'interdire appareil photo et téléphone lors de sa prochaine tournée.