Booba est revenu sur X et se clashe avec Sadek

Le clash dure plus longtemps que One Piece...

Dans le rap français, on a l'habitude des clashs qui s'éternisent jusqu'à en devenir un peu lassants... Le pays est petit, mais les rappeurs en conflit ne se croisent quasiment jamais. Le beef qui oppose Sadek à Booba semble prendre un peu cette direction : il dure depuis plusieurs années désormais, et même lorsque les deux protagonistes sont à Dubaï, ils ne se croisent pas. La faute en incombe probablement à Booba, qui a toujours tout fait pour s'éloigner du game et des conséquences de son attitude toxique.

Il avait d'ailleurs été une fois de plus banni des réseaux sociaux, après une campagne de harcèlement contre le rappeur Serane et le journaliste Mehdi Maizi. De retour sur la plateforme depuis quelques heures, il en a profité pour relancer les hostilités avec Sadek, qui ne s'était évidemment pas calmé. D'ailleurs, ce dernier avait envoyé un tweet à Kopp pour son retour, dans lequel on pouvait lire : "La vraie vie , ça fait 50 ans que tu l’esquive Ta vraie vie : tu es un cocu , TU N’ES PAS UNE RACAILLE ELIE , ta mère est une sioniste , tu bosses pour Bolloré tu es sa pute , tu n’as pas d’amis , tu harcèles la terre entière , tu es un peureux , tu es une balance : TA VRAIE VIE !".

Sadek a également invité Booba à une petite bagarre cordiale, évidemment refusée par l'intéressé : "Je te prends aux échecs , en débat , en bagarre , au chi-fou-mi j’ai fini la politesse avec toi je te retourne sans ame @booba toi tu veux que parler en public et aller poukave réponds moi en dm on se voit n’importe où quand tu veux GROSSE POUKAVE GIGA GROSSE TRUFFE COCU ET Laisse la new wave trkil gros jaloux que t’es T’AS 50 piges".

Kopp a répondu à tout ça en ressortant les seules images d'une bagarre de Sadek sur le web, pas forcément à son avantage... Quant aux amateurs de sports de combat et d'hommes de paroles, pas sûr que vous aurez un jour la chance d'assister à une bagarre entre les deux, puisque Booba est parti très loin de la France précisément pour éviter ce genre de désagréments...