Booba menace Sadek

On ne comprend pas trop...

Cela fait désormais plusieurs semaines que Booba est à nouveau sur tous les fronts. Depuis les semaines qui ont précédé la sortie de "Sport Billy", le Duc a repris les hostilités avec tout le monde : influenceurs, Gims, Maes, Kaaris, et même Mehdi Maïzi récemment, mais surtout Sadek. Il faut dire que le rappeur du 93 s'était montré plutôt agressif et menaçant envers Kopp, en l’invitant régulièrement à des "1v1", en se rendant devant son hôtel à Dubaï, ou encore en tentant de faire annuler des showcases.

C'est désormais au tour de Booba de répliquer. Il a décidé de commencer soft, mais avec un tweet qui met un peu mal à l'aise, et on se demande bien comment Sadek va le prendre. En effet, Kopp s'est contenté de reposter une story de Sadek, dans laquelle on le voit en compagnie de sa femme, se rendant visiblement au théatre ou à l'opéra, ayant l'air de passer un bon moment. Mais B2o a accompagné cette story d'un "Profites un maximum...", qui nous laisse penser qu'il préparé quelque chose de bien plus violent...

Est-ce que Booba va tenter d'impliquer une fois de plus la femme de Sadek, comme il avait déjà essayé de le faire auparavant? Difficile à dire, en tout cas les avertissements du Duc sont rarement à prendre à la légère, même si cette fois-ci, on se demande bien comment il va s'y prendre. En tout cas, Sadek doit faire preuve de vigilance, chaque image postée sur le net, chaque mot prononcé, sera forcément détourné et réutilisé par Kopp et toute la Piraterie qui est à son service.

Merci de lui avoir fait sauter son compte grande shmet on a une vie en dehors des réseaux NOUS 🥱🥱🥱



ELIE LA POUKAVEUH https://t.co/GaYn547OAh — sadek (@Sadekniuum) January 10, 2024

En tout cas, le rappeur du 93 a lui aussi déjà répondu, non seulement au Duc, mais aussi à tous les allumés qui critiquent sa relation avec Inès et la manière dont elle apparaît sur les réseaux. Dans un autre tweet, il écrit : "Merci de lui avoir fait sauter son compte grande shmet on a une vie en dehors des réseaux NOUS", sous-entendant que pour traîner autant sur Twitter ou Insta, Booba doit bien se faire chier à Miami...