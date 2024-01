Booba clashe à nouveau Gims et Black M

Les anciens membres de la Sexion d'Assaut se font bien clasher

La nouvelle année est arrivée et les clashs de Booba avec ses rivaux reprennent donc. Le Duc a récemment publié une vidéo sur son compte X montrant un freestyle de Black M, ancien membre de la Sexion d’Assaut, et ce n’est pas pour le féliciter...

"Gims, vient chercher ton gars #winnie", publie-t-il d’un ton moqueur, en se moquant de Black M, ami encore très proche de Gims. La communauté de Booba n’a pas tardé à partager et commenter cette vidéo pour accroître les moqueries.

Début décembre, Booba s’en prenait à Gims par rapport à sa rencontre avec Bill Gates. On ne savait pas trop dans quelles conditions ni dans quel cadre ce rendez-vous a eu lieu, toujours est-il que le rappeur de la Sexion avait pu échanger avec le capitaine d'industrie. Il n'en fallait pas plus à Booba pour repartir à l'assaut de son rival et de le brocarder dans plusieurs tweets, se moquant allègrement de cette rencontre et trouvant un nouveau surnom à son ennemi, ressortant quelques dossiers pour l'occasion...

« Debout, je suis le plus haut des deux, mais il n’y a qu’un seul grand homme dans cette pièce..

Merci à @BillGates pour son temps, sa créativité et son écoute. » pic.twitter.com/yfN4bTAXRx — G I M S (@GIMS) December 5, 2023

Il est beau le Bilou Gates tellement riche qu'il doit faire dans les paris sportifs haram. T'es un génie Bilou. 🙌🏾🏴‍☠️ Bises à Damba la farouche. @GIMS pic.twitter.com/pQBjuHfH2E — Booba (@booba) December 6, 2023

Rien n'est jamais perdu pour le Duc dans son conflit avec Gims...