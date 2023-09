50 Cent pense que Chris Brown est un plus grand artiste que Michael Jackson

Un avis qui risque de faire débat !

C'est bien connu, 50 Cent n'est pas du genre à garder ses opinions pour lui, même les plus susceptibles de créer des polémiques. Récemment, le rappeur new-yorkais a partagé sur Instagram une illustration qui devrait en faire réagir plus d'un. On y voit Michael Jackson tendre sa couronne à Chris Brown, sous entendant que Breezy est le nouveau "King of Pop".

"J'aime ça, je veux cette peinture en noir et blanc. Chris Brown est vraiment le meilleur mais personne ne le dit, donc je le fais."

Ce n'est pas la première fois que Fif tient de tels propos. Déjà en 2019, il affirmait aussi sur Instagram que Chris Brown surpassait Michael Jackson. Il avait même donné quelques arguments, partageant une vidéo de Breezy en train d'enchainer plusieurs backflips sur scène. Forcément, on a jamais vu MJ faire de telles cascades, et c'est pour 50 Cent une preuve qu'ils ne sont pas au même niveau. A l'époque, même la fille de Michael, Paris, avait pris la défense de son père.

De son côté, Fifty est toujours en tournée mondiale pour l'anniversaire de son classique "Get Rich or Die Tryin'". Une tournée qui connaît d'ailleurs plusieurs galères, entre jets de micro dans le public et guest absent au dernier moment. On lui souhaite un peu moins de complications pour la suite de sa tournée, et surtout pour son passage en France à l'Accor Hotel Arena le 3 novembre prochain !