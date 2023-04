Nelly en couple avec Ashanti : 50 Cent clashe un ex de la chanteuse "encore amoureux d'elle"

50 Cent a évoqué un ex de la chanteuse, en PLS depuis leur retour de flamme.

Depuis que Nelly et Ashanti ont été aperçus main dans la main au combat de Gervonta Davis-Ryan Garcia le 22 avril 2023 à la T-Mobile Arena à Las Vegas, de nombreuses personnalités du rap game américain ont réagi à ce retour de flamme inattendu. Si Bow Wow a demandé au rappeur d'arrêter de "jouer" avec elle, 50 Cent lui a préféré se moquer de l'ex de la chanteuse : Irv Gotti. Le rappeur du G-Unit, qui est depuis très longtemps en clash avec le producteur de musique américain et fondateur du label The Inc., s'est moqué du fait qu'il avait simplement été une sorte de "pansement" pour l'interprète du titre "Foolish" désormais heureuse avec Nelly.

Sur Instagram, il a partagé des images d'Ashanti en train de twerker sur Nelly à Las Vegas au concert de Sin City avec une photo d'Irv Gotti, en PLS. "Il va s'en remettre" a-t-il écrit en légende, ajoutant les propos que son ennemi avait dit lors d'une précédente interview où il avait officialisé son couple avec la chanteuse : "J'étais amoureux d'elle, et elle vient d'apparaître avec Nelly. LOL".

Pour rappel l'année dernière, Irv Gotti avait révélé au monde entier qu'il avait secrètement fréquenté Ashanti au micro de "Drink Champs", mais qu'il avait perdu son ancienne petite-amie partie avec Nelly... et qu'il l'avait découvert de manière embarrassante en regardant la télévision.

Lors de cette interview, Irv Gotti avait déclaré :

“J’étais à la maison, forfait NBA, j’aime regarder les sports, oh mon dieu, qu’est-ce qu’il se passe dans le stade, nous venons de découvrir ce qu’est l’agitation, Nelly vient d’entrer avec Ashanti. (...) Au moment où ça arrive, n’importe quel homme est blessé, la nana dont tu es amoureux est avec ce mec."

Pas sûr qu'Irv Gotti apprécie la blague de 50 Cent...