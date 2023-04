Nelly bientôt marié à Ashanti ? Bow Wow lui demande "d'arrêter de jouer" avec elle

Bow Wow a demandé à Nelly d'arrêter de jouer avec Ashanti.

Bow Wow se la joue Hitch ! Le rappeur de 36 ans a donné des conseils love à Nelly à la suite de vidéos où l'on découvrait qu'il était parti au combat de Gervonta Davis-Ryan Garcia samedi 22 avril 2023 à la T-Mobile Arena à Las Vegas avec son "ex" Ashanti. Mais vu les vidéos, on comprend vite que les deux artistes se sont très probablement remis ensemble. Aperçus côte à côte dans le public, la chanteuse et le rappeur - qui a longtemps eu un pansement sur la joue en hommage à son demi-frère City Spudd - se sont ensuite tenus la main lorsqu'ils sont ressortis du match. En gros, c'est clair. Ashanti et Nelly ont remis le couvert.

Nelly and Ashanti seen holding hands at last night's Davis vs. Garcia match 👀https://t.co/0194agkM2q pic.twitter.com/3hBsM5G0hP — HipHopDX (@HipHopDX) April 23, 2023

Du coup, Bow Wow s'est senti pousser des ailes et s'est improvisé un peu comme le grand frère protecteur d'Ashanti. Il a donc demandé à Nelly d'arrêter de la traiter comme une simple petite amie et l'a incité à la marier. Dans la section commentaires d'une vidéo montrant les deux artistes ensemble, l'interprète du titre "Let Me Hold You" écrit : "Yo ! Je sais qu'on ne voit pas les choses du même œil. Mais de petit frère à grand frère, ARRÊTE DE JOUER ET MARIE CETTE FEMME BRO ! Tu as 50 ans [émoji du visage rieur]. Assieds ton vieux cul [émojis visage rieur], c'est ta reine !".

Un message pour lequel n'a pas encore répondu Nelly, ni Ashanti...

Pour rappel, Ashanti et Nelly ont été en couple pendant plus de dix ans après s'être rencontrés en 2003. Nelly et Ashanti s’étaient retrouvés en 2021 lors du battle ayant opposé Ja Rule à Fat Joe. Ayant joué "What’s Luv? "en live aux côtés de Ja, l’ex-couple s’était fait un câlin face caméras, ce qui n’avait déjà pas manqué de semer le doute sur leur possible retour de flamme. Nelly et Ashanti ont également ravivé les rumeurs de couple en décembre 2022 lorsqu'ils sont apparus sur scène dans le cadre de la série de concerts "Under The Mistletoe" à Glendale, en Arizona.

"Yo Nelly #ILoveIt", a commenté Lil Mama sur ce même post partagé par The Shade Room, tandis que la chanteuse Syleena Johnson a ajouté : "Je les aime bien, ils devraient se remettre ensemble".

Des propos qui pourraient pousser Nelly à demander la main de la jolie Ashanti ?