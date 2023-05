50 Cent annonce une grande tournée mondiale

50 Cent fête les 20 ans de "Get Rich or Die Tryin'".

Et il passera en France !

50 Cent vient de faire une grande annonce. Pour célébrer le 20e anniversaire de son premier album "Get Rich or Die Tryin'", il va partir dans une tournée mondiale qui l'emmènera aux Etats-Unis, évidemment mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni. Dans ce périple, il sera accompagné par un invité spécial qui n'est autre que Busta Rhymes. Jeremih sera présent avec Fifty uniquement pour les dates américaines. En France, il jouera notamment au Palais Nikaïa de Nice, le 21 octobre 2023 puis au Zénith de Strasbourg, le 1er novembre et au Zénith de Nantes le 2 novembre.

"Vous avez assez attendu ! THE FINAL LAP TOUR va célébrer les 20 ans de "GET RICH OR DIE TRYIN'" avec comme invité spécial mon ami de longue date Busta Rhymes à toutes les dates et Jeremih sur toutes les dates nord-américaines ! Pour cette tournée, je vais parcourir le monde, f aisant des escales en Amérique du Nord et en Europe, notamment à Toronto, Brooklyn, Atlanta, Houston, Amsterdam, Oslo, Paris et bien d'autres. Des villes supplémentaires et des invités spéciaux seront annoncés prochainement."