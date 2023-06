Ninho dévoile un clip et annonce son nouvel album "NI"

C'est pour le 30 juin !

On se doutait que Ninho allait nous annoncer du lourd depuis qu'il était revenu fort avec sa série de freestyles "LVL UP". Hier, il a surpris tout le monde et il semble qu'il a lui-même été également surprise avec la mise en ligne d'un clip, l'annonce de son nouvel album pour le 30 juin et un concert événement pour présenter cet opus. On vous explique tout.

Hier soir, par surprise, un clip de Ninho est apparu sur YouTube. Il s'agit du morceau "25G" qui donne aussi la date de sortie de son opus si attendu, ce sera le 30 juin et en dévoile également la cover et le titre, "NI".

Avec 600 000 vues en moins de douze heures, N.I. a pu constater que le public l'attend de pied ferme.