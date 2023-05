Le troisième épisode des "Freestyle LVL UP" pour notre plus grand plaisir.

Pas de ralentir pour Ninho. Après avoir envoyé deux astéroïdes avec "Freestyle LVL UP 1" et "Freestyle LVL UP 2", le rappeur balance le troisième pour notre plus grand plaisir. Une performance toujours aussi puissante, qui s'accompagne d'un clip où Ninho passe du bon temps avec sa troupe dans Paris.