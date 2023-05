Ninho envoie une deuxième frappe avec son "Freestyle LVL UP 2"

N.I. n'est pas là pour rigoler.

Ninho surprend, on n'attendait pas le deuxième volume de sa nouvelle série de freestyles, "LVL UP" aussi vite. Mais, franchement, on ne va pas se plaindre quand il kicke aussi fort et aussi violemment. Ah là, c'est sûr, on n'est pas dans la mélo mais bien dans le rap pur et dur et là encore N.I. tire clairement son épingle du jeu !