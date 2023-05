Ninho : son retour avec le freestyle "LVL UP 1" affole la Toile

Il met tout le monde d'accord.

A quoi on voit qu'on est un des patrons du rap game ? Aux nombres et à l'enthousiasme des commentaires sur la Toile après la publication d'un freestyle. Ninho doit donc se frotter les mains ce matin après la publication de "LVL UP 1" qui marque son retour en force. Non seulement la vidéo compte déjà plus de 450 000 vues en à peu près 14h mais surtout, les réseaux sociaux ne parlent que de ça ce matin, ou presque. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le rappeur du 9.1. a mis tout le monde d'accord...