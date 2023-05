Rihanna : son show du Superbowl est le plus regardé de l'histoire

Les chiffres ont été réévalués.

On savait déjà qu'elle avait pété le score, mais pas à ce point-là. C'est désormais officiel, la performance de Rihanna au Superbowl en février dernier est la plus regardée de toute l'histoire de l'évènement. Avec un peu plus de 121 millions de téléspectateurs, le show de Rihanna dépasse celui de Coldplay, Bruno Mars et Beyoncé en 2015, celui de Lady Gaga en 2016 et celui de Katy Perry en 2014.

.@Rihanna's Super Bowl LVII 2023 performance is the most watched halftime show of all time, with 121.017M views! https://t.co/iRY2u9XlOa #SBLVII pic.twitter.com/Ixgev7X7vp — Roc Nation (@RocNation) May 2, 2023

Most viewed Super Bowl halftime shows in history (updated):

#1 Rihanna

#2 Katy Perry

#3 Lady Gaga

#4 Coldplay, Bruno Mars and Beyoncé pic.twitter.com/67B4qDOnDa — chart data (@chartdata) May 2, 2023

A ces 121 millions de téléspectateurs s'ajoutent également les quasi 150 millions de vues actuellement cumulées sur la vidéo YouTube du show. Et encore une fois, c'est largement bien plus que les éditions précédentes, preuve que le retour sur scène de Riri était très attendu et a su mobiliser les foules.

Sur les réseaux, la NFL précise que ce n'est pas seulement la performance de Rihanna qui a attiré tant de monde, mais aussi le choc entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles. En effet, même si le pic d'audience a véritablement été atteint pendant le show de mi-temps, le nombre de téléspectateurs était déjà bien élevé dès le début du match. L'effet Rihanna !