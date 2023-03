Rihanna : sa magnifique prestation aux Oscars

Avec le titre "Lift Me Up" issu de la bande-originale du film "Black Panther: Wakanda Forever".

Après son show de la mi-temps lors du dernier Superbowl, Rihanna continue de performer lors d'événements prestigieux. Durant la nuit du dimanche 12 mars au lundi 13, elle était en effet sur la scène des Oscars qui se sont déroulés au Dolby Theatre de Los Angeles. La chanteuse était nommée pour "Lift Me Up", tirée de la bande-originale du film Marvel, "Black Panther: Wakanda Forever". S'il n'a pas remporté la statuette, elle a fait quand même forte impression. Seule, enceinte, juste accompagnée d'un orchestre, Riri a ému le public avec cette chanson qui rend hommage à Chadwick Boseman, décédé en 2020, des suites d’une longue bataille contre un cancer du côlon. Il y a aussi des images d'A$AP Rocky dont on sent tout l'amour et l'admiration envers la mère de ses enfants.