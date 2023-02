Booba branche la "6G" avant un retour ?

Le Duc fait monter la pression.

Booba affole encore ses pirates sur les réseaux sociaux. En une seule publication, le rappeur a réussi à relancer la rumeur concernant la sortie du morceau "6G".

Le rappeur de 46 ans sait y faire avec les réseaux. S’il ne commente pas l’actualité, comme il l’a fait dernièrement avec l’affaire Palmade, il règle ses comptes avec ses ennemis (petite pensée pour Rohff), ou avec ses nouvelles cibles (grosse pensée pour Kayna Samet). Quoi qu’il en soit, ses millions de followers, notamment sur Twitter, suivent et commentent avec grand intérêt ce que partage de Le Duc.

Dernièrement, c’est vis-à-vis de la musique, que B20 à alerter un grand nombre de ses fans. En effet, Kopp a partagé un visuel laissant apparaître le "#NewProfilePic", c’est-à-dire "#nouvelle photo de profil". Si l’image est cachée par le message : "Modification de profil refusé. Votre profil est en cours d’analyse. Aucun changement n’est autorisé sur le nom et la photo de profil pendant la période d’analyse", on peut reconnaître le visage de Booba en fond. Surtout, on peut clairement lire "6G" en dessous de la photo.

🚨BOOBA pourrait sortir prochainement 6G !⏳



C’est ce que laisse croire son dernier post pic.twitter.com/8thED8Sq3R — Kultur (@Kulturlesite_) February 21, 2023

Il n’en fallait pas moins pour relancer la théorie selon laquelle Booba pourrait poursuivre sa série avec 6G. Il y a un mois déjà, une de ses stories sur le sujet, avait relancé la rumeur. Démarré en 2014, sa série se compose de "3G", "4G" et plus récemment "5G", sorti en 2020. Un titre qui avait annoncé l’arrivée du dixième et dernier projet de la carrière de B2O, "Ultra". Puisque ces morceaux-là spécifiquement s’accompagne d’une sortie d’album, est-ce que cela présage un retour du Duc sur le long format avec "6G" comme premier extrait ? Les questions sont nombreuses et semblent même amuser l’artiste. Effectivement, sur Instagram, il avait réagi à la frénésie générale en disant : "Commencez pas, c’est twitter qui s’enflamme", le tout accompagné d’émojis mort de rire.

La reponse de Booba pour le son 6G 😂 pic.twitter.com/ANzlZk6f99 — Lovro GloGang 🇨🇭🇭🇷 (@L0VR0DuGloGang) February 21, 2023

Booba joue avec nos nerfs !