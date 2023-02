Booba allume Pierre Palmade et Morandini

Tir groupé pour le Duc.

Booba est plus que jamais au centre de l'attention médiatique. Le plus gros rappeur de France a encore beaucoup fait parler cette année, en mettant notamment sa crédibilité en jeu, avec le lancement de sa guerre contre les inluenceurs/voleurs. Mais il est allé plus loin, puisqu'il s'en est également pris à Cyril Hanouna, mais aussi à Maes, son ex-protégé. Bref, un Duc sur tous les fronts et qui compense son absence dans le rap game par une omniprésence sur les réseaux sociaux.

Cette fois, Booba a décidé de réagir à l'actualité, en tirant un peu dans tous les sens comme à son habitude. Et en ce moment, ce qui fait l'actualité, c'est évidemment la terrible affaire Pierre Palmade. L'acteur/comique français est sérieusement soupçonné d'avoir provoqué un accident de la route sous l'emprise de stupéfiants, le tout en rentrant en collision avec la voiture d'une famille, dont la mère, enceinte de plusieurs mois, a perdu le bébé. Une enquête a donc été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires, et l'acteur a été placé sous bracelet électronique.

Quel manque de respect incroyable envers les victimes. Lunaire 🥶 Et demain Morandini le prédateur de kikis nous parlera de l'affaire en direct de Cnews... Quelle époque! Que Dieu nous punisse d'être comme les autres. 🙌🏾🏴‍☠️ pic.twitter.com/mKIwwI6POu — Booba (@booba) February 17, 2023

Un fait qui semble complètement révolter Booba, qui a pris son compte Twitter pour allumer la justice française et son verdict jugé trop léger par le Duc. Dans le même tweet, le rappeur prend également le temps de balancer un petit missile au présentateur Jean-Marc Morandini, condamné pour corruption de mineurs, comme pour dire que la justice française semble marcher sur la tête avec ces peines incompréhensibles.

Kopp bientôt ministre de la Justice?