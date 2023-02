Booba vs. Rohff : tout est bon pour alimenter le clash

Le moindre petit sujet…

Si Booba et Rohff ont récemment remis le couvert avec leur clash sur les réseaux sociaux, tous les prétextes sont bons pour tacler l’autre. Le dernier en date ? La vidéo d'influenceuse nommée Poupette.

Les jours passent et se ressemblent sur la Toile, surtout en ce qui concerne les ennemis jurés Roh2f et le Duc. Si les deux ont repris leur beef il y a quelques semaines, dernièrement, ils enchaînent les attaques. Cependant, on peut au moins leur attribuer le mérite de varier les sujets. En effet, entre les vieux dossiers, les accusations de liens avec l’extrême droite, les chiffres de ventes ou encore leur passage mutuel sur "TPMP", ils ne manquent pas d’inspiration.

Le mercredi 1er février, c’est Booba qui a lancé la nouvelle offensive en partageant une vidéo dans laquelle l’influenceuse Poupette s’ambiance sur un titre de Rohff. Il faut savoir, qu’il s’agit de l’influenceuse que le Duc avait clashé il y a à peine deux semaines. Dans sa guerre contre les "influvoleurs", Kopp avait dénoncé un placement de produits de la jeune femme. Il disait :

"Placement de produit pour du « musc intime (shnekzer) sur son snap via une enfant de 3 ans. Des démons, je répète ce sont des démons!".

Placement de produit pour du "musc intime" ( shnekzer ) sur son snap via une enfant de 3 ans. Des démons je répète ce sont des démons! #poupette 👿 pic.twitter.com/jgZIfZjABn — Booba (@booba) January 19, 2023

Il y a peu, certains twittos se sont moqués de l’influenceuse, l’accusant de faire semblant d’aimer Housni, pour répondre aux attaques de B2O. Un internaute écrivait sur le réseau social : "Poupette qui fait genre d’aime Rohff parce que Booba l’a mis dans dans la sauce, je vais mourir". Un tweet repris par le rappeur accompagné de la légende : "Rohff elle joue ton dernier hit".

Ni une ni deux, Housni lui a répondu :

"Ouloulou le jaloux. En vrai, il veut serrer Poupette. Et oui, en mode, ça s’appelle un Mega Classique, ce que tu n’as jamais su faire en 20 ans espèce d’incapable. Tu rap pas très bien, compare toi au Collectif Métissé avec tes zumbas c’est plus cohérent".

Ouloulou le jalou💔😂🤣😭🤣 En vrai il veut serrer #poupette🤦🏽‍♂️😭😂et oui En mooooode 👑Ça s’appelle un mega Classic ce que tu n’as jamais su faire en 20 ans espèce d’incapable🦴 tu rap pas très bien compare toi au collectif métissé avec tes Zumba c’est plus cohérent🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/7jkTEXs9PU — ROHFF (@rohff) February 1, 2023

Comme quoi, il ne suffit de pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres. À ce rythme-là, on est encore là dans 20 ans.