21 Savage pense qu'Atlanta ne se remettra pas de la disparition de Takeoff et du procès de Young Thug

Alors qu'il vient d'être nommé rappeur de l'année 2022 par le magazine Complex, 21 Savage a pris le temps de donner son avis sur le rap d'aujourd'hui et surtout sur celui de sa ville de coeur, Atlanta.

Depuis quelques mois, Atlanta a connu pas mal de drames. Entre la séparation des Migos, le décès brutal de Takeoff, ou encore l'arrestation de Young Thug et les embrouilles judiciaires de son label YSL, la ville semble perdre petit à petit son statut de nouvelle capitale du hip-hop. C'est en tout l'avis de 21 Savage, qui s'est exprimé sur le sujet dans une récente interview pour le magazine cainri Complex.

"Ça se sent qu'Atlanta manque d'énergie. Atlanta n'est plus la même, honnêtement. Ça me rend fou. J'ai l'impression qu'on a vécu beaucoup de pertes l'année dernière. Et je ne pense pas qu'on se remettra de tout ça. On est dans une période sombre en ce moment à Atlanta, en ce qui concerne notre énergie. Sortir dehors, en boîte, c'est plus comme avant, et ça se sent."