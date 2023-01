"Without You" : l'hommage touchant de Quavo à Takeoff

Un morceau d'une profonde tristesse.

On y voit Quavo posé sur son siège, fumer et écouter le morceau les yeux fermés. Les lyrics défilent en dessous. Puis une feuille de papier sur laquelle est inscrit le texte s'affiche à l'écran, avant de se plier en forme de fusée et de décoller.

"Dehors dans la galaxie, dans les étoiles, au-dessus de l'univers, je te vois au paradis"

Quavo raconte leur complicité qui durait depuis l'enfance. Il chante avec tristesse, mais pas avec désespoir, le souvenir de son neveu toujours intact dans sa mémoire.

"C'est difficile de dire que tu me manques, car tu es toujours avec moi" avait-il écrit dans une lettre partagée sur Instagram le 12 novembre.

Takeoff a été abattu par balle le premier novembre 2022, à l'âge de 28 ans. Le suspect Xavier Clark a été arrêté début décembre. Sa requête pour réduire la caution de 1 million a 300 000 dollars a été rejeté par le juge.