Takeoff : Quavo sort du silence et lui rend hommage

Dans une longue lettre poignante publiée sur les réseaux.

Pas facile de perdre un collègue du rap game, ou bien un vrai pote rappeur. C'est encore plus dur quand il s'agit en même temps d'un membre de votre famille, comme c'est le cas avec Quavo et Takeoff. Le premier était l'oncle du second, et à trois avec Offset, ils ont changé le visage du rap en imposant partout dans le monde la trap d'Atlanta. Mais ça, c'était avant la disparition brutale de Takeoff, décédé à la suite d'une fusillade. Les obsèques ont eu lieu hier à Atlanta, dans un grand stade où étaient attendues plus de 20 000 personnes.

Et alors que certains ont rendu hommage à Takeoff en chanson ou avec un discours, pour Quavo l'émotion était sans doute trop forte. Il a préféré adresser une longue lettre à son neveu disparu sur les réseaux sociaux. Un texte poignant, dans lequel il partage des souvenirs d'enfance, pendant lesquels il cherchait à battre son neveu au sport alors que Takeoff était simplement heureux de jouer avec lui. Il rappelle leur rêve de devenir combattants à la WWE, en s'entraînant à faire les prises les plus célèbres.

Quavo déclare également que Takeoff était extrêmement calme et doux, et souvent la personne la plus drôle de la pièce. C'était également un véritable passionné de musique, très impliqué sur scène et en studio, et que c'est grâce à lui que Quavo s'était mis à la musique plutôt qu'au sport, pour suivre le rêve de Takeoff. Il parle aussi dans la lettre de l'humilité de son neveu, qui ne voulait pas être sur le devant de la scène à jouer la star, alors que c'était lui l'inventeur du fameux "triplet flow". Il termine évidemment par déclarer toute son affection pour celui qui était bien plus qu'un neveu, presque un frère.

Cardi B a elle aussi posté un gros message sur Instagram, dans lequel elle rend hommage à Takeoff, s'adressant directement à lui, pour lui dire à quel point il manquait à tout le monde, notamment sa famille, mais aussi à tous les fans de rap et de Migos. Une sacrée perte pour la "Culture", c'est vrai...