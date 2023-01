Takeoff : nouveaux éléments sur le soir où il est mort

La partie de dés semblait pipés ce qui a déclenché la bagarre.

Si on sait que Takeoff a été abattu après une dispute au sujet d'un jeu de dés et d'argent, on n'en sait pas beaucoup plus sur les circonstances qui ont abouti à ce que la situation dégénère, que des armes sortent et que des coups de feu partent. Le comédien et comique Shawty Shawty est revenu plus en détail sur la soirée où tout a dérapé et qui a abouti à la mort du membre des Migos. S'il confirme les dires de la police à savoir qu'il était juste spectateur d'un jeu de dés où les participants misaient de l'argent, il explique avoir parlé avec l'un des cousins ​​de Takeoff et Quavo qui lui ont expliqué que la querelle avait commencé après que Quavo ait cru que les hommes avec qui il jouait avaient truqué les dés.

"Quavo domine dans de nombreux domaines, le basket, entre autres. Ils avaient joué au basket un peu plus tôt, ils sont allés au bowling, et ils ont dit qu’il y avait une partie de dés qui se jouait. Ils ont également affirmé que Quavo avait remarqué que les dés étaient pipés, et c’est là que la brouille a débuté. Quavo, tout le monde le sait, a une grande g*****. Tout le monde sait que Quavo a mal parlé."

Cela confirme un témoignage de décembre dernier qui expliquait que la fusillade avait été déclenché après que Quavo ait lancé un coup de poing contre deux hommes qui étaient aussi dans la partie après qu'il ait perdu de l'argent. Un homme identifié comme étant Willie Bland s'est alors engagé dans une confrontation physique pour la défense de Quavo et a fini par frapper l'un des adversaires. Deux personnes ont ensuite échangé des coups de feu et un des balles perdues blessant mortellement TakeOff à la tête et au torse, selon le rapport d'autopsie.