PNL bientôt de retour avec de la nouveauté ?

Ademo a partagé un extrait inédit.

Cela fait maintenant presque 4 ans que PNL n'a rien dévoilé de nouveau. Leur dernier album, "Deux Frères", avait absolument tout raflé, en termes de records de ventes, de nombre de vues pour un clip mais aussi en terme d'influence. Tout le monde ne parlait que de PNL, l'opération marketing mise en place autour du projet avait fait un bruit énorme au point d'inspirer tous les autres "gros rappeurs", qui ne pouvaient plus sortir un projet sans penser un concept marketing autour de la sortie. Mais désormais, tout ça paraît très loin.

Car 4 ans dans le rap français actuel, c'est une éternité. Mais voilà une nouvelle qui va peut-être apaiser les fans du duo de Corbeil : Ademo a partagé un morceau inédit, totalement nouveau, via les réseaux sociaux. Cela fait quelques mois qu'Ademo sème le trouble chez les fans, qui interprètent tous ces signes comme annonciateurs d'un prochain album. En tout cas, cette fois, on a droit à quelque chose de palpable, avec cette vidéo postée par l'un des "Deux Frères" à l'occasion du réveillon.

"Encore une fois merci à vous pour tout. Que Dieu vous donne le meilleur mes frères et soeurs. Bonne année, Skol", peut-on lire dans le message. Un dernier mot énigmatique, qui pourrait bien être le nom du prochain morceau à être dévoilé par PNL, même si rien n'est jamais sûr avec le groupe du 91. En tout cas, la patte musicale un peu planante est toujours présente et elle est toujours aussi efficace. Hâte d'entendre cette exclusivité, et vous?