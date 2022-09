Quand Rim'K donnait de la force à Ademo

Connexion 94/91, la Banlieue Sud en force !

Dans le rap parisien, la géographie et la proximité de certains endroits ont leur importance. Ainsi, les rappeurs de Paris Nord (18, 19, 20), ont souvent été assez proches des artistes du 93, quand au Sud, le 91 et le 94 ne cessent de s'influencer et de créer une émulation positive. Les liens sont très forts entre départements et ça ne date pas d'hier. L'époque où certains départements se faisaient la guerre dans le rap est révolue depuis longtemps, la preuve avec cette histoire entre Ademo et Rim'K.

Le Tonton du rap français, du haut de ses 25 ans de carrière, ses multiples récompenses et la reconnaissance de tout le milieu, a donné une interview pour Ennahar TV. Un entretient dans lequel il montre que ce rôle de tonton ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'il raconte avoir été assez proche d'Ademo, et ça bien avant les débuts de PNL : "PNL, c'est mes petits frères. C'est comme la famille. D'ailleurs, j'ai fait un morceau avec Ademo, il est sorti, il est sur Youtube, mais c'était avant PNL. Et il était venu au studio, je l'ai accueilli, c'était personne, mais c'est un jeune algérien, donc on s'entraide entre nous, et quand je vois leur parcours, vraiment c'est... C'est exceptionnel, je suis fier d'eux, je leur souhaite une carrière plus grosse et plus longue".

Pour ce qui est du morceau, il est extrait d'un des premiers projets d'Ademo, "Le Son des Halls", sorti en 2008. Le titre s'appelle "Bievenue" et il s'agit d'un morceau bien racailleux comme en faisaient à l'époque les rappeurs de l'écurie Neochrome pr exemple, qui ont décidément influencé beaucoup de monde. Franchement on kiffe même si c'est très à l'ancienne, et vous?