Vitry se réunit dans ce nouveau single !

Malty 2BZ invite Rim'K pour un feat 100% Vitry qui déboite. Le jeune rappeur enchaîne les featurings après Tiitof, BFG et Kai du M, et cette fois c'est lui qui ramène un rappeur sur son morceau et pas n'importe quel rappeur : un ancien du rap français et de sa ville, Rim'K.