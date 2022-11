Quand Maes valide Rohff

Il y en a un qui doit prendre ça pour de la provoc'...

Maes a une nouvelle fois fait l'éloge de Rohff sur ses réseaux sociaux. Le rappeur, (qui est en guerre avec Booba, il ne faut pas l’oublier) reconnaît le statut de légende du rappeur du 94.

Depuis son concert à l’Accor Hotel Arena, Rohff fait la une de l’actualité. Malgré quelques dates annulées dans certaines villes de France, l’artiste termine sa tournée "Classic Tour" de la meilleure des manières. Entre les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux ou encore les témoignages des spectateurs présents, son concert était, semble-t-il, un véritable événement. Le rappeur a d’ailleurs publié un message touchant sur sa page Instagram pour remercier son public :

Si les retours positifs ont été nombreux, il y en a un en particulier qui n’est pas passé inaperçu. Maes s’est également exprimé sur le Bercy de Rohff à travers ses réseaux. Une action qui n’est pas surprenante puisque le sevranais l’avait déjà validé dans le passé. De plus, les deux artistes ont, à quelques reprises, fait référence à l’un et à l’autre dans des sons ou même sur scène. Cette fois-ci, c’est sur Instagram que Maes s’est exprimé. Dans sa story, il a publié une vidéo du concert et a commenté : "Rohff légende qu’on le veuille ou non".

Un message que le principal concerné a dû certainement apprécier. Cependant, les beefs actuels (et anciens) qui font rage dans le rap game nous obligent à avoir une petite pensée pour Booba en voyant ce massage. En effet, ce n’est pas un scoop, Rohff est le grand ennemi de Kopp depuis des années et le clash entre ce dernier et Maes a pris une nouvelle ampleur ces dernières semaines. Si Roh2f et Maes s’envoient de la force, ils ont également un ennemi commun. La question est de savoir maintenant si le Duc va prendre cela comme une nouvelle provocation ? Dans tous les cas, nul doute que cette démonstration de respect de la part de Maes n’a certainement pas dû lui échapper.