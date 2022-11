Booba : Maes annonce que la piraterie est finie

Le Sevranais est déterminé comme jamais.

Maes ne lâche pas l’affaire et poursuit son acharnement sur Booba. Entre les provocations et les insultes, le rappeur affirme sur Instagram, que "la Piraterie est finie".

L’artiste de Sevran est très remonté. Depuis plusieurs semaines, la guerre fait rage entre le Duc et lui. Après une longue série d’insultes par réseaux sociaux interposés, B2O semble avoir arrêté de lui répondre. Cependant, ce n’est pas le silence de Booba qui va stopper Maes dans son entreprise de démolition.

En pleine promotion de son dernier single "Fetty Wap", le rappeur s’est prêté aux jeux des questions, réponses avec ses followers. Parmi eux, une personne visiblement du côté de Kopp n’a pas hésité à tacler Maes en clamant qu'il n’était plus au même niveau qu’avant depuis que Booba l’avait lâché. Dans des termes beaucoup plus directs, l’internaute écrit : "Depuis que Booba t’a lâché, t’es devenu nul comme tous les rappeurs qui ont quitté le 92i". Maes l’a immédiatement calmé en répondant :

"Ta théorie s’annule jeune pirate, je n’étais pas chez 92i. Et il a eu le temps d’écouter une semaine de séminaire sur 4, il voulait déjà feater sur un de mes nouveaux sons du projets en cours…".

Avant cela, l’interprète de "Pablo", visiblement très en forme, avait publié en story Instagram plusieurs clichés de Kopp, tous accompagnés de commentaires plus destructeurs les uns que les autres. Il a, par exemple, partagé une photo de son ennemi avec la légende : "Dents refaites rime avec retraite. Sale fils de p*te de violeur tu ne démens pas hein ? Essaye pour voir qu’on envoi la suite". Une fois encore Maes menace le Duc de balancer des dossiers qu’il aurait en stock.

Il a ensuite poursuivi avec une autre photo de Booba en commentant : "Tu critiques les influenceuses mais toi-même t’es en Bogdanov sous injection. Violeur !! Wejdene fait attention à lui ma sœur".

Il n’est pas surprenant que Maes clash B2O au sujet des influenceurs. Tout d’abord, le Duc est en clash avec Magali Berdah et dénonce les arnaques de ceux qu’il appelle les "influvoleurs" depuis plusieurs mois. Ensuite, cela fait quelque temps que Maes l’accuse d’être à l’origine de la fuite sur une possible liaison entre le sevranais et Maeva Ghennam. Enfin, selon le rappeur, Booba aurait eu une liaison avec la candidate de télé-réalité Ines Sberro. Il disait donc : "Tu veux coller des étiquettes aux gens que toi-même tu portes, trou d*c. #Pointeur, #Violeur".

Après toutes ces attaques, Maes a terminé par "La Piraterie est fini". Il n’est pas certain que Booba, ou les pirates, partagent son avis, mais nul doute que les représailles ne devraient pas tarder.