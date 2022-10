Booba : son beef avec Maes atteint des sommets, les dossiers sortent

Ça clashe fort !

Les rapports entre Booba et Maes sont très compliqués. Un jour ami, l’autre ennemi, en ce moment, les deux artistes sont loin d’être en bons termes et s’attaquent mutuellement sur les réseaux sociaux. Oui, oui, encore…

Rien ne va plus entre B2O et le rappeur sevranais. En d’autres termes, c’est la guerre. Si leur relation semblait être revenue à la normale après leur embrouille de ce début d’année, elle est à nouveau au plus bas. Tout a (re)commencé lorsque des audios compromettants pour Maes ont fuité. Entre des accusations d’infidélité (avec Maeva Ghennam), de violence et de racisme, l’artiste s’est retrouvé dans une sauce monumentale, que Booba a menacé de pimenter un peu plus. Il n’en fallait pas moins pour relancer le clash entre les deux.

Si Maes s’était moqué de Kopp il y a quelques jours seulement (des moqueries auxquelles B2O avait répondu), il continue sur sa lancée. Sur Instagram, il a partagé un screen d’une séquence du clip "Baby" de Dala et Booba dans laquelle ce dernier est très proche d’une femme. Il écrivait en légende : "C’est pas toi qui disait : "l’autre il galoche des meufs en showcase devant nous"…hcheum en plein clip hein #TétonMan". Kopp lui a alors répondu : "Maes, sauf que c’est un tournage de clip et que je ne l’ai pas galoche bouffon ! En tout cas Maeva Ghennam c’est quelque chose".

Ni une ni deux, le rappeur de Sevran a ensuite posté la vidéo d'un showcase du Duc à Dubaï avec, sans surprise, la star de télé-réalité qui a partagé un moment au micro avec l’artiste. Maes légendait : "À ce moment-là je crois qu’il voulait la wet ! Mais c’est les echoueey. Grand Papounet qui aime les tetounet". Un tacle auquel l’interprète de "Koa" a répliqué : "Mais jamais de la vie c’est de la jalousey".

Par la suite, les interprètes de "Pablo" ont continué leur provocations et Maes est même allé jusqu’à partager sur la toile, un audio dans lequel B2O lui présente ses excuses. Il commente alors : "Grande balance que t’es et ton association de pookie. En privé c’est pas la même température. C’est le excusey". À nouveau, le principal concerné lui a répondu : "On reconnaît nos torts quand on croit avoir tort. Pas comme certains".

On reconnaît nos torts quand on croît avoir tort. Pas comme certains 🤷🏾‍♂️ https://t.co/k2acGwxkTB — Booba (@booba) October 23, 2022

Pour finir, le clash s’est terminé avec un Booba qui a fini par bloquer Maes :

Connaissant les deux protagonistes, il fort probable que le clash reparte de plus belle. Quoi qu’il en soit, les internautes ont eux, eu droit à un véritable show et n'ont pas mâché leurs mots. La preuve :

Mdrrrrr mais frero t’as merdé t’as merdé assume, wesh tjr c’est la faute de Booba avec eux #Maes #Aqababe pic.twitter.com/x62GKqhVuM — LeDz... (@LeDz05357589) October 24, 2022

La fin de carrière de Maes et ces que le debut :



- Rechercher a Sevran

- Raciste

- Booba, SDM, Zed etc l’ont unfollow

- Trompe sa femme avec une pute et brise son mariage et sa vie de famille



On attends la suite on espere la fameuse vidéo a Mykonos ..🏳️‍🌈🤣👀🍿 — Oncle Phil (@table_des) October 19, 2022