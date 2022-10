Booba : le retour des embrouilles avec Maes

Cette foison franchit un cap...

Booba et Maes entretiennent des rapports un peu étranges depuis l'histoire du faux leak de leur featuring "Pablo" et depuis le départ de Maes à Dubaï. Le rappeur du 93 est allé se mettre au vert dans le Golf après des tensions dans son quartier et Kopp en avait profité pour le titiller un peu. Si les deux artistes avaient par la suite communiqué pour dire aux fans qu'il n'y avait pas de malaise entre eux, les choses semblent avoir bien changé depuis quelques jours, après la fuite de plusieurs audios de Maes.

Des audios dans lesquels on comprend que le Sevranais aurait peut-être eu une relation avec Maeva Ghennam, célèbre influenceuse, lors de son voyage à Dubaï. Comme elle fait partie des ennemis du Duc, ce dernier a sauté sur l'occasion pour mettre le bordel, et menacer de faire fuiter d'autres conversations entre les deux. Sauf que Maes est père de famille et marié et se retrouve donc un peu dans la sauce avec ces fuites et ces rumeurs de relation. Du coup, énervé, il a commencé à s'en prendre à Booba en ressortant sa Une du magazine Le Monde, en écrivant "C'est lui votre chef ? C'est le déancheyyy".

.@Maevaghennam1 y te reste 2h et 08 minutes pour jurer sur le bon dieu et ta maman qu'y s'est rien passé comme t'as juré pour la fausse conv en DM. Bon courage 🦾 — Booba (@booba) October 21, 2022

Immédiatement, Booba a répondu via son compte Twitter : "Moi j'aime bien cette photo y a koa? Moi j'dis Maes t'es homophobe. Mais fais doucement t'es amoureux d'une chambre à air et tu insultes les renois. Cette photo t'as pas dérangé quand fallait poser sur tes sons pour les transformer en diamants hein dose un peu", en faisant référence à des "fuites" (dont la véracité n'est pas prouvée) de conversations Snap dans lesquelles Maes aurait eu des propos dégradants à l'encontre des maliens. Le divorce semble donc bien consommé entre les deux artistes, comme tout le monde l'avait prévu depuis le début : les histoires d'amitié avec B2O, ça ne dure jamais très longtemps...