Booba et Maes s'en prennent à Kaaris

Et voici après 4 ans la vérité sur ORLY! @KaarisOfficiel1 nous avait tendu un guet-apens mais malheureusement pour lui son “équipe” censée s’occuper de nous est arrivée avec du retard ( ça sort de sa propre bouche de vieille ) du coup on les a massacré 🤣 @maesofficiel 🎯⏳🙌🏾 pic.twitter.com/3A9HSQ2mvk — Booba (@booba) August 3, 2022

Cette légende accompagne une vidéo de l'incident mais c'est surtout le son qui est intéressant puisqu'il s'agit d'une conversation de Kaaris qui s'en prend notamment à Maes et qui revient sur les tensions qui secouent la ville de Sevran depuis plusieurs années. Dans ce vocal dont on ne connaît pas l'origine, K2A revient également sur Orly et semble révéler qu'une équipe aurait dû être présente pour régler son compte au Duc et à son équipe.

"Vous avez laissé traîner cette histoire. Nous, depuis le début on l'aurait réglé. Nous, on est venu à Orly deux secondes en retard sinon on aurait tout raflé."

Maes insulte puis se ravise

Si Kaaris n'a pas encore réagi à cette "révélation", Maes lui a été plus spontané avant de se raviser. Il a mis en ligne un tweet d'insulte envers le Dozo avant de le supprimer. Trop tard, évidemment, les captures d'écran ont déjà fait leur travail...