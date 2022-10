Booba cherche la bagarre avec Gims et TF1

Ça y est, on ne l’arrête plus.

Booba continue ses attaques contre Gims et a même décidé de mêler le groupe TF1 au clash. Comme il le dit, "la Piraterie n’est jamais finie".

Le Duc fait beaucoup parler de lui en ce moment. S’il y a quelques temps, il faisait la une de l’actualité dans sa guerre contre les influenceurs et Magali Berdah, c’est désormais par sa musique qui fait du bruit. Le rappeur a dévoilé un single inédit, nommé "KOA", le vendredi 14 octobre. Gros carton pour l’artiste qui s’est placé à la deuxième place du Top Single qui numéro 1 des tendances musique sur YouTube. Un succès qu’il a d’ailleurs partagé avec plaisir sur Twitter :

Avec son nouveau titre, Kopp revient donc en force et en profite également pour faire ce qu’il fait de mieux (en plus de sa musique), c'est-à-dire provoquer. Ninho, qui a aussi dévoilé un single inédit en a pris pour son grade, mais c’est surtout Gims que B2O a dans le viseur. En effet, il ressortait des vieux dossiers de Meugui sur les réseaux sociaux, il y a seulement quelques jours et l’affichait sans lunettes, il y a à peine deux jours. C’est donc sur cette lancée que Booba a interpellé une nouvelle fois le chanteur, cette fois-ci à cause de (ou grâce à) TF1. La chaîne, qui est habituée à mettre davantage un artiste comme Gims en avant, que B2O, semble s’intéresser au rappeur de 45 ans.

L’émission "Téléfoot" a, en effet, utilisé un extrait du morceau "KOA" lors d’une séquence et le Duc ne s’est pas gêné pour la partager. Il disait :

"@GroupeTF1, pourquoi vous lui faites ça au bigleu ? Il a déjà perdu sa gueuse (Bogda), son groupe, sa dignité, il va tout perdre. Arrêtez, il se prend pour Mozart déjà, apportez lui une aide psychologique, mais laissez-le, arrêtez de me partager vraiment !!!".

.@GroupeTF1 Pourquoi vous lui faites ça au bigleu?! Il a déjà perdu sa gueuse ( Bogda ), son groupe, sa dignité y va tout perdre arrêtez y s'prend pour Mozart déjà apportez lui une aide psychologique mais laissez le arrêtez d'me partager vraiment!!! 😂🥶🤦🏽‍♂️🏴‍☠️ pic.twitter.com/wBrshrzp61 — Booba (@booba) October 16, 2022

Il est ensuite revenu à la charge :

"Gims, laisse tomber TF1, ils ne sont pas loyeux. En même temps, ils savent que la Piraterie n’est jamais finie !"

.@GIMS Laisse tomber @GroupeTF1 y sont pas loyaux. En même temps y savent que la Piraterie n'est jamais finie! 🏴‍☠️ https://t.co/6jFzWRctMl pic.twitter.com/yTbtiHO12v — Booba (@booba) October 15, 2022

Avant d’enfoncer le clou :

"Mozaaaarrrrtttt, le bigleu fait une entrée fracassante, il débarque directement à la 135ème place, il est rentrée par la baie vitrée".