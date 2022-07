Dala et Booba en chefs de gangs pour "Baby"

Un clip tourné à Medellin.

Dala et B2o réunis dans le clip de "Baby", le gros single extrait du projet MLJ Hills de Dala, disponible partout. Pour l'occasion, les deux artistes se mettent en scène en chefs de gang à Medellin, dans un court-métrage parfaitement réalisé et écrit par les deux rappeurs eux-mêmes. La vie de Pablo et tous ses aspects vécus à travers les yeux et les voix de Booba et Dala se dévoile dans ce clip de quelques minutes, qui s'impose comme le morceau fort de ce MLJ Hills. Un pas de plus pour Dala vers la cour des grands !