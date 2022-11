Rohff explique pourquoi il a annulé ou reporté ses concerts

Housni a été très franc.

Avoir une très longue carrière dans le rap, c'est difficile et surtout ça n'est pas donné à tout le monde. Dans le rap français encore plus qu'aux States, les longues carrières sont assez rares, et même si certaines durent beaucoup, peu de rappeurs continuent à vendre autant, ou à faire autant parler, que quand ils étaient jeunes. Rohff peut en témoigner, lui qui sort des albums solo depuis 1998. Housni aura tout connu,notamment des succès énormes et de gros classiques, avant une période actuelle un peu plus calme niveau chiffres récemment.

Mais il conserve une bonne fanbase assez fidèle, qui sait que le Padre a marqué le game de son empreinte. D'ailleurs, il a un rendez-vous de prévu avec ses fans, sur scène, à Bercy, le 15 novembre. Mais alors que cette date à Bercy devait faire partie d'une grande tournée de plusieurs dates dans les plus grosses salles de France, la plupart ont été annulées ou reportées. En entretien pour Le Parisien, Rohff a donné des explications :

"Mon public ne court pas acheter des billets des mois à l’avance. Il se réveille au dernier moment. On n’a jamais fait un Zénith complet en trois jours. Mais c’est pour ça que l’on a annulé ou reporté des dates finalement". Cette tournée devait être la première d'Housni depuis celle de 2014 : "Il faut reconstruire. Ce n’est pas facile. Avec mes déboires judiciaires, des portes se sont fermées" déclare le rappeur du 94. Il est vrai que le rappeur a une certaine image depuis son dernier passage en prison pour la fameuse bagarre dans la boutique Unkut.

Il affirme même que son image a changé auprès des rappeurs : "Des artistes comme Jul ou Naps ont posé des sons à mes côtés. Mais d’autres se sont interrogés sur leur image s’ils bossaient avec moi. Et certains rappeurs peuvent dire à leurs collaborateurs : 'Si tu travailles avec Rohff, tu ne travailles plus avec moi'". Il mentionne aussi un "travail de destruction sur les réseaux sociaux : des robots, des faux comptes qui t’envoient 50 commentaires négatifs qui sont tous les mêmes. C’est une stratégie pour désorienter l’opinion publique".

En tout cas, Rohff sera bien présent sur scène le 15 novembre à Bercy, la soirée s'annonce bouillante !