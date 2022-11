Booba menacé par Maes et insulté par Rohff

Le Duc a trop d’embrouilles en même temps…

Difficile de suivre tous les clashs de Booba, tellement le rappeur est sur tous les fronts. Même si, c’est souvent lui qui engage le premier, Rohff et Maes ne lâchent pas l’affaire non plus.

Le conflit qui oppose B2O à Housni dure depuis des années. Il n’y a donc rien de nouveau sous le soleil. Néanmoins, le roi de la provoc’ ne rate jamais une occasion de clasher et d’afficher son ennemi sur les réseaux, surtout lorsqu’il est question de son actualité musicale. Dernièrement, ce sont les échanges du rappeur du 94 avec Wejdene vis-à-vis du titre "Masterclass", qui ont fait jubiler Booba. Ce dernier a également partagé (certainement avec beaucoup de joie) les nombreuses annulations de concerts de son rival dans le cadre de sa tournée "Classic Tour". Il disait d’ailleurs : "Plus qu’un et c’est le perfect, 9/10 ! ça va finir dans un hanout à Félix Payat cette histoire". Un bon moyen pour lui de clamer haut et fort (à nouveau) que, selon lui, la carrière de Rohff est finie et qu’il ne remplit plus de salles.

Rohff n’est jamais resté silencieux face au Duc et ce n’est pas aujourd’hui que cela va commencer. Accompagné d’un screen titré "Booba : concert annulé, aurait-il eu peur de se rendre en Guyane", il lui a répondu sur Twitter :

"Non mais quelle audace. N’oublie pas que tu détiens le record des concerts annulés champion, même les bots te félicitent. Tu dois avoir 1000 faux comptes lol t’es pas tranquille quand je sors un son ? Je m’en cogne des merdes que tu sors moi. En fou toi de moi wesh".

Cependant, Roh2F n’est pas la seule personne avec qui Booba est en beef sur les réseaux ces derniers temps. En effet, depuis quelques semaines, l’artiste est en guerre avec Maes et ça chauffe de plus en plus pour les deux anciens acolytes. Le Sevranais l’accuse d’avoir leaké les audios qui l’ont mis dans la sauce et n’en démords pas. Les deux s’échangent donc des messages virulents sur la toile. Il y a peu de temps, Maes, qui prépare actuellement la sortie de son prochain album, taclait Kopp sur Instagram et affirmait que ce dernier était encore présent dans le rap game uniquement grâce à ses feats et que c’était simplement "un ingrat".

Booba ne s’est pas vraiment foulé dans sa réponse et a simplement rétorqué : "Ça y est, on l’a perdu". Une réponse ironique et provocatrice, à la B2O. Il n’en fallait pas plus pour chauffer Maes qui lui a répondu : "On m’a perdu mais toi je vais te trouver et ça va bien se passer", accompagné du #balance. Après cela, le rappeur de Sevran a partagé une déclaration de Booba datant de 2020 qui affirmait : "Maes s’est fait tout seul, j’ai fait Kaaris et je l’ai défait". Le tout accompagné du commentaire : "Faut savoir".

Vous l'aurez compris, ce n’est donc pas maintenant que les choses vont s’apaiser, d'un côté comme de l'autre.