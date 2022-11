Booba : Maes et Rohff s'acharnent sur le Duc

Entre les provocations et les menaces, ils se lâchent !

Maes et Rohff n'en ont pas fini avec Booba et l'ont encore une fois prouvé.

Les jours se suivent et se ressemblent sur la toile. Depuis quelques semaines, les clashs de B2O avec Rohff et Maes alimentent la Toile. Les attaques se multiplient via leurs réseaux respectifs et ne semblent pas prête de s'arrêter. Après le leak d’audios incriminants Maes sur internet, ce dernier s’est lancé dans une véritable vendetta contre Booba (qu’il accuse d’être à l’origine de la fuite). Depuis, il n’y a plus de limite dans le clash et des dossiers refont même surface.

Le dernier balancé par le sevranais porte bien son nom, puisqu’il s’agit effectivement, d’un vieux dossier. Il a remis sur la table les rumeurs sous-entendant que le Duc aurait eu des relations intimes avec un transsexuel. Sur Twitter, il a partagé un screen d’une jeune femme, légendé :

"Peux-tu nous parler de ce "monsieur" ? La piraterie serait ravie de savoir ce que tu mets dans ton fion…PS : Fait attention aux mensonges, la vidéo suivra".

Peux tu nous parler de ce "monsieur" ? La piraterie serait ravie de savoir c'que tu mets dans ton fion... 🤣🤦🏻‍♂️

P.S.: Fait attention aux mensonges la vidéo suivra...#BoobaTrans #Boobalance pic.twitter.com/AKifrBU6ru — Maes (@MaesOfficiel) November 8, 2022

Sur Instagram, le rappeur a réitéré ses propos avec la même photo qu’il a commenté : "Booba tu veux jouer t’es sûr ? Présente-nous ce monsieur, je suis sûr que tes pirates aimeraient être au courant…y’a une vidéo". Une provocation de plus qui, visiblement, amuse Kopp qui lui a répondu directement : "Envoi ! Elle a l’air fraîche". Au moins, il n’en perd pas son sens de l’humour.

Maes non plus apparemment, puisqu’il a fini l’échange sur Instagram en disant "bonne retraite vieux pointeur" accompagné d’une photo du classement Top singles plaçant le morceau "Koa" de Booba à la 71ème place.

De son côté, c’est sur Twitter que Rohff s’en est pris à son ennemi. Après l’affaire Wejdene et le titre "Masterclass", il a publié un montage affichant le Duc :

Un peu plus tard, ROH2F est même allé encore plus loin dans la provocation. En effet, il y a quelques heures, Kopp a publié un montage le mettant en Une de Forbes avec sur la couverture, diverses allusions à Magali Berdah et aux influenceurs contre qui il est en guerre depuis quelque temps déjà. Cependant, la phrase "Pourquoi les rappeurs annulent leurs concerts ?" écrite en haut du visuel semble être directement adressée à Rohff.

C’est certainement pourquoi Housni lui a répondu de la même manière et en a profité pour faire la promotion de son titre "Masterclass" au passage. Dans un second tweet, ce sont les pirates du Duc qui ont eu le droit à une petite pique. Rohff disait : "Les ratpis, il suffit d’un montage bidon comme ça pour vous impressionner ? Je comprends mieux vos goûts zumbo-musicaux".

"Les ratpis, il suffit d’un montage bidon comme ça pour vous impressionner ? 🤣 Je comprends mieux vos goûts zumbo-musicaux 🤦‍♂️😉😏" — ROHFF (@rohff) November 8, 2022

Entre Rohff et Maes, Booba a donc de quoi faire. Mais encore une fois, toutes ces attaques ont l’air de le faire rire plus qu’autre chose.