Kendrick Lamar : un nouveau titre avant le Superbowl ?

La rumeur se fait pressante.

Les fans n'en peuvent d'attendre un nouveau son de la part de Kendrick Lamar. Un nouvel album, ça serait fantastique, mais déjà un nouveau morceau, on prendrait avec plaisir. Or, si on en croit certains médias américains, il n'est pas impossible que K.Dot nous fasse ce plaisir avec le grand show de la mi-temps du prochain Superbowl dont il va partager l'affiche avec Dr. Dre, Snoop, Eminem et Mary J. Blidge. Il faut dire que le timing sera idéal et la caisse de résonnance, en termes de promotion, tout simplement énorme ! Or, selon Billboard, le premier single officiel de Kendrick depuis la bande-originale de 'Black Panther' en 2018 devrait débarquer le 4 ou le 11 février avant qu'il ne joue le spectacle de mi-temps du Superbowl dans la nuit du 1" au 14 février en France.