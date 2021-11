Kendrick Lamar tease son retour !

Le retour le plus attendu de ces dernières années ?

Kendrick Lamar est passé assez rapidement du statut de rappeur anonyme de Los Angeles à celui de super-star du game, certains le qualifiant même de GOAT pour ses qualités lyricales, son engagement et sa capacité à écrire des morceaux assez novateurs à chaque fois. Pas trop de G-Funk ni de rap East Coast classique, le rappeur a su faire passer ses messages avec des instrus qui paraissent très modernes. Un taulier du game, donc, qui sera bientôt de retour comme il vient de l'annoncer lors d'un concert.

Ce concert, c'était d'ailleurs sa première apparition sur scène depuis plus de deux ans. Habillé tout en blanc pendant ce premier jour du "Day N Vegas Festival", Kendrick Lamar a évidemment fait sensation, en interprétant notamment quelques morceaux dont certains remontaient à avant la sortie de "Good Kid, Maad City". Les fans étaient donc aux anges, et K.Dot s'est même payé le luxe de ramener son cousin Baby Keem sur scène, avec qui il a sorti plusieurs morceaux récemment.

???? Pour la première fois depuis deux ans, Kendrick Lamar est revenu sur scène hier !



À la fin de son show, il a teasé un retour :



"On se retrouve très très bientôt.. ????" pic.twitter.com/2yfyGZQtbY — French Rap ???????? (@FrenchRapUS) November 13, 2021

Mais ce qui va encore plus ravir les fans de Kendrick, c'est le moment où, avant de quitter la scène, le rappeur s'est retourné vers son public en annonçant : "on se retrouve très bientôt". Un teasing de qualité pour son album qui devrait arriver dans apas longtemps. Son dernier album chez TDE, d'ailleurs, ce qui marquera la fin d'une époque bénie pour le rap de LA. Quant à la suite, on est bien incapables de vous dire ce que K.Dot va faire une fois libéré de ses engagements chez TDE.