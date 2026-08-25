Par Remi Gene

Emmanuel Macron vient d'annoncer officiellement un immense projet de complexe de parcs d'attractions à thème près de Cergy, en partenariat avec l'Arabie Saoudite. L'un d'entre eux sera consacré à Dragon Ball.

Alors que les mangas prennent de plus en plus de place dans le paysage culturel de la France ces dernières années, voilà une annonce qui devrait faire plaisir à des millions de personnes toutes générations confondues. Hier soir, Mohammed Ben Salman, prince héritier de l'Arabie Saoudite, était en visite en France, et Emmanuel Macron en a profité pour officialiser l'annonce de la création d'un nouveau complexe de loisirs comprenant 3 parc d'attractions à thèmes, à côté de Cergy-Pontoise. Et l'un d'entre eux sera consacré à Dragon Ball.

C'est une annonce qui peut paraître anodine, dans une période où les français tirent la langue, avec un niveau de vie qui semble au bord de l'effondrement, des prix de l'essence délirants et des services publics qui sont laissés à l'abandon par le gouvernement. Pourtant, cette officialisation a provoqué des milliers de réactions à travers tous les réseaux sociaux. Le tweet du président Emmanuel Macron a lui aussi déchaîné les passions, lui qui y parle de son amour pour les mangas, mais aussi de l'investissement de 6 milliards d'euros de la part du fond souverain saoudien Qiddiya, et de la création potentielle de 22 000 emplois.

🚨🇫🇷 C’EST CONFIRMÉ !



📍 L’ÉLYSÉE a annoncé que le PARC DRAGON BALL va bel et bien voir le jour près de CERGY 🐉



👉 L’Arabie saoudite va investir 6 MILLIARDS D’EUROS pour construire 3 PARCS D’ATTRACTIONS dans le Val-d’Oise 💸 https://t.co/aJX762RoTH pic.twitter.com/pPH9RZYxW5 — SHADES (@ShadesFrance) August 24, 2026

Les promesses ont intérêt à être tenues, surtout concernant ce dernier point : les promesses de création d'emploi ont jusqu'ici été très peu respectées pendant les deux mandats du président. Toutes considérations politiques mises à part, on peut évidemment saluer cette initiative de parcs d'attraction, dont l'un d'entre eux sera donc consacré à Dragon Ball, probablement le manga qui a le plus marqué les esprits de plusieurs générations françaises : certains fans de la première heure du manga ont désormais plus de 50 ans, et l'œuvre reste toujours très populaire auprès des jeunes générations. Un projet fédérateur, qui risque donc d'attirer beaucoup de monde lorsqu'il sera terminé.

Malheureusement, aucun calendrier n'a été dévoilé et on a pour le moment aucune idée de quand on pourra voir le parc ouvrir ses portes !