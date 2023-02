Beyoncé : pas de deuxième date au Stade de France à cause de travaux SNCF

Une nouvelle qui va rendre triste un paquet de fans ...

Beyoncé, qui a marqué l'histoire des Grammy Awards dimanche dernier, se produira le 26 mai au Stade de France et le 11 juin au stade Vélodrome, à Marseille. Les malchanceux n'ayant pas eu de places, espéraient une deuxième date à Paris. La rumeur commençait à se répandre, mais ô drame, ô désespoir, le producteur de la star a démenti l'information…

Mardi 7 février, les places pour les concerts de Queen B se sont arrachées en un instant. Des heures de file d'attente vaines ont laissé de nombreux fans très déçus. Plus de 270 000 personnes se sont connectées pour acheter des billets.

Live Nation, le producteur français de la star et son directeur général Angelo Gopee, révèle au Parisien qu'une deuxième date parisienne était bien prévue, mais malheureusement annulé à cause de… travaux SNCF. En effet, la SNCF fait des travaux sur la ligne B du RER qui dessert le Stade de France, depuis janvier, et ce, jusqu'à mai 2023. Les travaux sont effectués le week-end, à partir du samedi, la première date de Beyoncé, le 26, est un vendredi soir...

"Les travaux menés sur la ligne B du RER imposent d’interrompre les circulations des trains, en journée, en soirée et pendant certains week-ends, entre janvier et mai 2023" - SNCF

L'artiste la plus couronnée de l'histoire des Grammy ne se produira donc que deux fois dans l'hexagone, au plus grand dam de ses fans. Néanmoins, connaissant The First Lady of Music, elle offrira sûrement deux shows dignes de ce nom ! Pour rappel, les 140 000 places cumulées des deux stades se sont écoulées en à peine 50 minutes… B est vraiment la Queen !

M