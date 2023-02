Beyoncé annonce deux concerts en France en 2023 !

À l'occasion de son Renaissance World Tour, la chanteuse américaine performera à Paris et Marseille.

Durant l'été 2022, un nom était sur toutes les lèvres, celui de Beyoncé. Six ans après son mythique "Lemonade", la chanteuse américaine a fait un retour triomphant sur le devant de la scène. Un septième album sous le signe de la "Renaissance", porté par des singles comme "Break My Soul" et "Cuff It".

Six mois après sa sortie, celle qui a fait une publicité pour Tiffany & Co. annonce ce que tout le monde attendait : une tournée mondiale. Et bonne nouvelle : la star sera de passage en France pour défendre son album à l’occasion du "Renaissance World Tour". Le 26 mai prochain, elle sera de retour sur la scène du Stade de France pour le plus grand bonheur des fans français. Mais ce n’est pas du tout. Beyoncé foulera également la scène de l’Orange Vélodrome à Marseille le 11 juin. La dernière visite de la star dans l'Hexagone commence à dater. C'était il y a cinq ans à l'occasion de la deuxième édition de sa tournée "On The Run" avec Jay-Z. Les deux artistes étaient au Stade de France pour deux concerts flamboyants alors que la France gagnait au même moment la Coupe du Monde en Russie. La dernière date française de Beyoncé en solo remonte elle à 2016, pour son "Formation World Tour".

Si aucune date n’a été annoncée pour l’ouverture de la billetterie du "Renaissance World Tour", une chose est sûre : il faudra être à l’affût pour obtenir sa place.