YNW Melly : sa mère demande une enquête sur ses conditions de détention

Derrière les barreaux depuis plusieurs mois, YNW Melly est toujours en attente de son procès pour double meurtre dans lequel il risque la peine de mort. Depuis le début son emprisonnement, le rappeur s'est régulièrement exprimé sur ses conditions de détention, affirmant être mal traité. Des affirmations relayées récemment par sa mère pour TMZ. Cette dernière a même demandé à ce qu'une enquête soit ouverte.

"Nous avons essayé d'aller en justice à propos de cette situation, mais le juge n'a pas vraiment de compétence en ce qui concerne la prison. Nous avons eu une audience sur les mauvais traitements dont il a été victime, sur le fait que la prison établit ses propres règles, et que ce n'est pas juste."

Dans une récente série de post Instagram, YNW Melly explique avoir peur pour sa vie. Il serait en ce moment placé en isolement et sous surveillance 24h/24 et 7j/7, sans aucun contact avec l'extérieur. Le rappeur accuse également deux employés de la prison de l'avoir menacé, déclarant qu'ils pourraient "le battre à mort comme ils le font presque quotidiennement avec d'autres détenus". Un récit qui a totalement bouleversé la mère de Melly, alors que ses relations avec lui ne sont pourtant pas idylliques.

“Ils gardent son courrier, ils ne lui donnent pas. Ce n'est pas juste... C'est Noël, et le jour de Noël, c'est aussi mon anniversaire, je veux juste entendre la voix de mon fils. C'est le minimum, je veux entendre sa voix, et entendre qu'il va bien. Je me sens totalement démunie."