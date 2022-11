YNW Melly pourrait faire face à la peine de mort s'il est reconnu coupable de double meurtre

L'option existe bel et bien pour la justice américaine.

La situation de YNW Melly ne s'arrange pas. Incarcéré depuis plus de trois ans sans possibilité de liberté sous caution, le rappeur pourrait faire face à la peine de mort s'il était reconnu coupable du double meurtre dont on l'accuse. La sanction avait été, un moment, retiré des possibilités de sentence mais, selon Billboard, une cour d'appel de Floride a statué lors d'une audience le mercredi 9 novembre et a décidé que les procureurs pourraient demander la peine de mort pour Melly (de son vrai nom Jamell Demons) s'il est reconnu coupable du meurtre de ses deux amis YNW Sakchaser (Anthony Williams) et YNW Juvy (Christopher Thomas Jr) en octobre 2018.

Cet été, le juge Andrew Siegel avait déclaré que les procureurs ne pouvaient pas utiliser la peine capitale contre Melly parce que les procureurs "n'avaient pas informé Melly et ses avocats de leur intention de le faire". La cour d'appel de Floride vient d'annuler cette décision. Elle estime Melly et son équipe juridique ont eu suffisamment de temps de travailler sur cette possibilité, de sorte que l'accusation n'a pas violé la loi de l'État. Le juge Spencer D. Levine a justifié cette décision avec ces mots :

"Nous constatons que l'État s'est conformé à ses obligations légales lorsqu'il a déposé son avis d'intention de demander la peine de mort dans les 45 jours suivant la mise en accusation. Le fait que l'État ait déposé un acte d'accusation de remplacement, nécessitant une deuxième mise en accusation, ne vicie pas l'avis d'intention déjà déposé et opportun. Un avis est un avis. Il ne s'agit que d'une décision temporaire, car la disposition sur la peine de mort devrait être entendue par la Cour suprême de Floride à une date ultérieure cette année."

Si l'avocat de YNW Melly, Phillip Horrowitz, s'est dit "déçu" par cette décision, il attend néanmoins le procès avec une certaine impatience comme il a l'a déclaré à Billboard.

YNW Melly a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et a continué à clamer son innocence. Il reste sans date officielle de procès après que celui-ci ait de nouveau été reporté en juillet.