YNW Melly aurait autorisé l'assassinat de sa propre mère !

Il semble que le document soit une retranscription d'un dialogue entre les procureurs. A la question de savoir s'ils pensaient que Melly pouvait être coupable des crimes dont il est accusé, la réponse est sans appel :

"Oui. Si vous lisez son téléphone, il y a des messages à propos de trafic de stupéfiants et beaucoup de messages à propos d'armes à feu. Il y en a aussi qui autorise le meurtre de sa mère. Ce sont les choses qu'il envisage d'"autoriser"..."

Alors que la publication commençait à devenir virale, un message est apparu sur les stories Instagram de YNW Melly pour dire que tout cela était un mensonge visant à affaiblir le rappeur alors que son procès devrait bientôt débuter.

Cette publication jette quand même le trouble, d'autant plus qu'il y a quelques mois, YNW Melly et sa mère se sont assez violemment embrouillés, le rappeur traitant sa génitrice de "menteuse".

"Ma maman ment, ma maman a des problèmes d'anxiété. Elle pense de cette manière parce qu'elle a l'impression que mon frère est censé être plus grand ou peu importe. Personne ne s'oppose à mon frère sans argent. Si Track b*ise mon frère pour de l'argent, cela signifie que je b*ise mon frère pour de l'argent et je ne ferais jamais ça à mon petit frère. Ma maman trébuche, se plaint et ment. Elle ment depuis un moment maintenant."