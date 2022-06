YNW Melly aurait bien tué ses deux amis

Un nouveau témoignage vient lever les derniers doutes sur l'affaire.

Alors qu'on remarque un peu partout que la société est de plus en plus violente, le rap US n'est évidemment pas épargné. Et quand on voit tous les rappeurs qui se revendiquent du mode de vie "gangsta", on imagine que cette tendance ne va probablement pas s'inverser... Le cas de YNW Melly est plutôt révélateur de tout ça, lui qui est en procès perpétuel depuis son arrestation, il y a plus de trois ans déjà, pour un double homicide sur deux de ses proches, membres de la nébuleuse YNW.

Un double homicide pour lequel il n'est pour l'instant toujours pas officiellement condamné, même si l'enquête suit son cours. Alors que le rappeur lui-même annonçait qu'il serait de retour à la maison avant la fin de l'année, les dernières avancées semblent compromettre cette sortie. Selon le média américain XXL, l'enquêteur Christopher Williams devrait être appelé à la barre pour témoigner du fait que YNW Melly serait bien l'assassin de ses deux ex-potes.

Il se sert notamment des éclaboussures de sang pour affirmer que non, les deux victimes n'ont pas été tuées lors d'un "drive by shooting", mais bien depuis le siège arrière de leur propre véhicule. Siège arrière sur lequel était assis YNW Melly, qui a ouvert le feu à seulement quelques centimètres des deux victimes. Des révélations qui risquent de faire plonger le rappeur pour un bout de temps. La peine de mort a même été évoquée dans cette affaire, il y a quelques mois, en espérant qu'on n'en arrive pas jusque là...