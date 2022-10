Tory Lanez placé en résidence surveillée jusqu'au procès avec Megan Thee Stallion

Le procès est dans un mois.

Depuis 2020, l'affaire Tory Lanez/Megan Thee Stallion connait énormément de rebondissements. La vérité devrait être dévoilé au grand jour dès le 28 novembre prochain, jour de l'ouverture du procès. En attendant cette date, le rappeur canadien a été placé en résidence surveillée, et est donc désormais obligé de rester chez lui.

La décision a été rendue par un juge de Los Angeles, en réponse à la récente bagarre entre Tory Lanez et August Alsina à Chicago. Une altercation qui a selon les procureurs violé sa remise en liberté sous caution, puisqu'il était en avril dernier placé en garde à vue dans le cadre de l'affaire Megan Thee Stallion. L'accusation a donc affirmé que le canadien représentait une "menace pour la sécurité publique", d'où leur volonté de l'assigner à résidence, et de l'obliger à porter un bracelet électronique 7j/7 et 24h/24 jusqu'au début du procès.

Footage of August Alsina disrespecting Tory Lanez right before he knocked him out 👀😳 pic.twitter.com/bFEW2PRuzG — Daily Loud (@DailyLoud) September 19, 2022

De son côté, l'avocat de Tory a partagé son désaccord avec cette décision, expliquant qu'"aucune accusation n'avait été déposée dans l'affaire Alsina", donc aucune raison de dire que son client a violé les termes de sa remise en liberté.

Pour rappel, Tory Lanez est accusé d'avoir tiré dans le pied Megan Thee Stallion alors qu'il rentrait de soirée en juillet 2020. Depuis, l'un et l'autre partagent régulièrement leurs versions des faits, à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cet été encore, Meg exprimait son ras-le-bol, et son envie de voir Tory derrière les barreaux. Affaire à suivre !