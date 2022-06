Megan Thee Stallion à propos de Tory Lanez : "je veux qu'il aille en prison"

Elle en a marre de devoir se justifier et de constater que personne ne semble la croire.

Megan Thee Stallion en a marre ! Elle en a ras-le-bol de devoir sans cesse se justifier quant à l'affaire qui l'oppose à Tory Lanez. Surtout, elle est fatiguée de constater que personne ne semble la croire et la prendre au sérieux. Alors, elle pète les plombs et s'acharne contre le chanteur canadien qu'elle accuse de lui avoir tiré dessus lors d'une fin de soirée trop arrosée durant l'été 2020. Pour Rolling Stone dont elle fait la couverture, elle y est encore revenue et surtout, elle veut y mettre fin et veut un procès. Elle veut aussi que Tory Lanez aille croupir derrière les barreaux.

"J'essaie chaque jour de m'en sortir et d'être quelqu'un de bien. Pourtant, je me sens mal parce que j'ai l'impression que personne ne me prend au sérieux. Mais je ne veux pas qu'ils me voient pleurer, je ne veux pas qu'ils sachent que je suis touchée, je ne veux pas qu'ils pensent qu'ils ont réussi à me briser. J'ai l'impression que vous avez déjà suffisamment essayé de me briser."

Elle s'est ensuite directement adressée à Tory Lanez.

"Tu m'as déjà tiré dessus. Alors, pourquoi traînes-tu comme ça ? Tu as quoi d'autre à faire ? Tu m'as détesté tout le temps et je ne l'ai pas vu ?"

Elle a aussi précisé qu'elle faisait toujours des cauchemars à propos de cette soirée et qu'elle continuait à recevoir des milliers de messages de haine.

"​​Je vois des gens dire : 'j'aurais aussi tiré sur cette garce'. D'une certaine manière, je suis devenu le méchant d'histoire. Et je ne sais pas si les gens ne me prennent pas au sérieux parce que j'ai l'air forte ? Je me demande si c'est à cause de mon apparence. Est-ce parce que je ne suis pas un piids léger ? Est-ce que je ne suis pas assez blanche ? Parce que je ne suis pas petite ? N'ai-je pas l'air de mériter d'être traitée comme une femme ?"

L'artiste canadien est accusé d'avoir tiré sur Megan en juillet 2020 à la suite d'une dispute dans un SUV à Los Angeles. Il doit répondre d'un chef d'accusation d'agression avec une arme à feu semi-automatique, d'utilisation personnelle d'une arme à feu et de port d'une arme à feu chargée et non enregistrée. Charges pour lesquelles il a plaidé non coupable et a clamé son innocence. Mais de ça, la rappeuse originaire de Houston n'en a cure, elle est catégorique :

"Je veux qu'il aille en prison ! Comment peux-tu t'en sortir? Je viens d'apprendre que tu ne peux vraiment pas t'en tirer comme ça, et je vais t'avoir."

Le procès est fixé pour le 14 septembre 2022.