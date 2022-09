Tory Lanez vs. August Alsina : une vidéo montre les coulisses de la bagarre

August Alsina et Tory Lanez se sont battus ce week-end. Des images de cette altercation viennent de faire surface sur Instagram, partagée par le comédien de Chicago Skinbone. A priori, la rencontre s'est apparemment produite dans les coulisses de Fall Back in Love Comedy & Music Jam de Rip Michaels à Chicago le 17 septembre.

Dans la vidéo, Tory Lanez et son entourage marchent dans un couloir quand August passe. Tory tend la main, mais August se contente de le regarder et continue de marcher sans ralentir sa foulée. Tory semble abasourdi, laissant son bras tendu si longtemps qu'un spectateur s'approche pour lui serrer la main juste pour mettre fin au moment gênant... C'est à ce moment-là qu'il réalise ce qui vient de se passer et qu'il en parle avec ses proches. Il part alors dans la même direction qu'August Alsina. Une femme comprend qu'il y a un problème et tente de raisonner le Canadien : "Ne le fais pas. Tu as déjà tiré sur Megan" lui dit-elle. La vidéo revient ensuite sur ce qui semble être les conséquences de la situation, Tory semblant agité. Il est accompagné dans un couloir par son équipe. On entend des phrases comme "tu l'as frappé ?", "Tory a dit qu'il lui avait mis un coup de poing"... Enfin, le dernier passage montre Lanez tout sourire checkant un spectateur.

Le comédien Skinbone a promis de mettre en ligne la totalité de la vidéo dans les heures qui viennent...