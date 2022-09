Tory Lanez à l'origine d'une bagarre ?

Avec August Alsina.

Alors que le chanteur canadien a plutôt intérêt à faire profil bas à cause de son implication dans la fusillade qui a blessée Megan Thee Stallion, Tory Lanez semble multiplier les mauvais choix. Ce dernier semble en effet dans une grosse bagarre avec un autre artiste, August Alsina. Celui-ci a ainsi affirmé avoir été agressé par le natif de Toronto après que des rumeurs aient fait surface sur Internet disant que les deux artistes s'étaient battus. Dimanche 18 septembre, August Alsina a publié un post sur Instagram en réponse à aux informations liées à la bagarre avec Lanez. On le voit, en sang, dans un ascenseur. Il a légendé le message avec une longue explication de ce qui s'est passé

"Alors que je sortais du bâtiment après le spectacle hier soir, un lutin a couru sur moi avec 8 n-ggas de sécurité que j'ai tous salués à alors qu'ils me mettaient la pression. Je n'ai jamais de sécurité et Tory en a profité pour me prendre à parti. Je lui ai dit que j'étais fans de lui et que je n'ai pas compris pourquoi il m'a pris à partie en parlant publiquement de mes affaires parce que je ne le connais pas et je ne l'avais jamais rencontré jusqu'à hier soir. Je n'ai pas compris pourquoi il m'a parlé comme ça, j'ai supposé qu'il ne m'aimait pas. Aucun mot irrespectueux n'a été échangé mais il semblait sous l'emprise de la coke quand il m'a frappé. Il a ensuite couru pour se cacher dans le bâtiment. Il n'y a pas eu de bagarre, mais une agression."

Il a ensuite demandé à Lanez de publier la vidéo de l'altercation puisqu'un de ses proches a filmé toute la scène.